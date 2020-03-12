Вологодские полицейские задержали двух фальшивомонетчиков

Вологодские полицейские вместе с коллегами из Московской области и Чувашии задержали подозреваемых в сбыте поддельных купюр на территории России. Это 29-летний и 34-летний мужчины.

— Двое мужчин покупали товар в небольших магазинах, расплачиваясь фальшивыми купюрами номиналом 5000 рублей. Злоумышленники получали сдачу и отправлялись в следующую торговую точку, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Оба подозреваемых арестованы.

В сообщении пресс-службы судов Вологодской области говорится, что фальшивомонетчики были замечены в Грязовце. Так, 1 марта 2020 года в магазине «Радуга» один из мужчин купил две пачки сигарет, расплатившись купюрой номиналом 5000 рублей, забрал сдачу и ушел из магазина. Позже оказалось, что купюра поддельная.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям. Всех, кто узнал подозреваемых или пострадал от их действий, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8(8172) 76-30-14, 76-30-15 или 02.