В Вытегорском районе из-за разрушения проезжей части могут перекрыть федеральную трассу

12.03.2020 [Общество]

В Вытегорском районе из-за неудовлетворительного состояния проезжей части могут перекрыть федеральную трассу. Речь идет об участке на на 172 километре трассы Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок вблизи деревни Палтога. 

— Вчера там сломалась грузовая автомашина, она заняла одну полосу движения. Водители стали объезжать по встречной полосе, там поплыл грунт, дорожное покрытие повредилось, и движение там было ограничено. Сейчас движение восстановлено, однако владельцы дороги написали письмо о закрытии автодороги на ремонт, в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен, — пояснили NewsVo в областном УГИБДД.

В ведомстве также отметили, что трасса грунтовая.

Ранее NewsVo сообщал, что 1 мая 2019 года трасса А-215 «Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок» перешла в федеральную собственность. Общая длина указанной магистрали составляет 655 км, около 100 километров дороги проходит по территории Вологодской области.

Тэги: дорога

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