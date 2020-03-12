В Усть-Кубинском районе кооператив оштрафовали за использование некачественной воды на производстве

Суд оштрафовал СППК «Возрождение» из Усть-Кубинского района на 150 тысяч рублей за невыполнение предписания Ростпотребнадзора об улучшении качества воды, используемой в производстве.

В материалах дела говорится, что кооператив использует при производстве продуктов питания некачественную питьевую воду (цветность была превышена в несколько раз), это было выявлено выездной плановой проверкой ведомства в январе 2019 года. Ведомство обязало «Возрождение» устранить нарушение до 1 ноября 2019 года. При повторной проверке Роспотребнадзор установил, что нарушение не было устранено и ведомство обратилось в суд с заявлением о привлечении кооператива к административной ответственности.

«СППК «Возрождение» оспаривал факт нарушения, приводил доводы о том, что изначально вода с многократно завышенной цветностью подается поставщиком ООО «Водопровод Устье», иной поставщик воды на территории района отсутствует. Со своей стороны кооператив осуществил все возможные мероприятия по улучшению качества воды: установил магистральный фильтр для очистки холодной воды, произвел промывку и дезинфекцию трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд признал, что принятые кооперативом меры не свидетельствуют об отсутствии вины, однако могут быть учтены в качестве смягчающих обстоятельств. В итоге СППК «Возрождение» оштрафовали на 150 тысяч рублей. Предприятие пыталось оспорить решение, однако областной арбитражный суд оставил его без изменений.

Как удалось выяснить NewsVo, что СППК «Возрождение» занимается, в том числе, производством хлебобулочных изделий.