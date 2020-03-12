Депутат Антон Холодов запустил акцию по сбору книг для сельской библиотеки

В общественную приёмную депутата Законодательного Собрания Вологодской области Антона Холодова с просьбой помочь обновить книжный фонд обратилась Нина Юрьевна, библиотекарь сельского филиала Покровской библиотеки Вашкинского района. По её словам, библиотечный фонд сильно устарел, а на покупку новых книг попросту нет средств. Особенно необходимы издания, посвящённые событиям Великой Отечественной войны.

«В нашей библиотеке их (книг о Великой Отечественной войне) всего ничего, да и внешний вид оставляет желать лучшего - издания 80-х годов. Как же воспитывать юное поколение патриотов? Если книг о великой войне, о подвигах нашего народа нет даже в библиотеках! По-моему, эту проблему замалчивать нельзя. Нужно поднимать её на самом высоком уровне! Дети должны читать в книгах и знать правду! Если у вас есть такая возможность, помогите библиотекам!» - рассказала Нина Юрьевна.

Антон Холодов в рамках проекта «Фабрика добрых дел» запустил акцию по сбору книг для сельской библиотеки. В приоритете – издания о Великой Отечественной войне, но и любые другие книги библиотека примет с радостью.

«Наверняка у многих есть дома книги, которыми они готовы поделиться с жителями сёл и деревень, - комментирует Антон Холодов. - Мы собираем книги в нашей общественной приёмной, а после этого организуем их доставку в библиотеку Вашкинского района. Друзья, если вы хотите помочь, приносите книги в нашу приёмную. Давайте вместе поможем обновить библиотечный фонд».

Принести книги можно по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 13, каб. 10. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8-981-509-00-07.