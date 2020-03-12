Вологжанин украл у 17-летней племянницы пять тысяч рублей

В Вологодском районе полицейские предъявили обвинение 35-летнему ранее судимому жителю посёлка Семёнково, подозреваемому в краже денег у племянницы.

17-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что из чехла её мобильного телефона пропало 5 тысяч рублей. Эта сумма была оставлена девушке на проживание, пока её мать и брат уехали на лечение и реабилитацию в Санкт-Петербург

«Сотрудники уголовного розыска установили промежуток времени, когда пропали деньги, а также сузили круг подозреваемых в совершении преступления. Через несколько часов оперативники задержали подозреваемого. Им оказался дядя потерпевшей. Из пяти тысяч с начала дня он успел потратить на алкоголь и еду четыре тысячи рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Потерпевшей вернули изъятые деньги. Уголовное дело в отношении подозреваемого готовится к направлению в суд.