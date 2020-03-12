О жизни прифронтовой Вологды расскажут на встрече в областной библиотеке 18 марта

Встреча, посвященная теме жизни прифронтовой Вологды пройдёт в областной библиотеке имени Бабушкина 18 марта. Мероприятие приурочено к 75-летию со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

- О важнейших аспектах жизни в прифронтовом городе, работе вологодских предприятий, подвиге работников Северной железной дороги, о деятельности эвакуационных госпиталей, распределительного эвакуационного пункта, об участии молодёжи и студентов в субботниках, о культурной жизни города расскажет научный сотрудник Вологодского областного архива новейшей политической истории Татьяна Тарашнина. Будут представлены архивные документы и фотографии военных лет, - сообщается в пресс-релизе библиотеки.

Начало встречи в 15.00 в зале № 12 Вологодской областной библиотеки по адресу: ул. Марии Ульяновой, д. 1.

Вход на мероприятие свободный.