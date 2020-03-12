Житель посёлка Надеево задержан по подозрению в угоне двух автомобилей в Вологде

Полицейские задержали 29-летнего жителя посёлка Надеево, подозреваемого в угоне двух автомобилей в Вологде.

В январе 2020 года с заявлением о краже «ВАЗ-2107» к правоохранителям обратился 38-летний вологжанин. Мужчина пояснил, что оставил автомобиль у дома и не обнаружил его на следующее утро. Ущерб заявитель оценил в 125 тысяч рублей. Около недели спустя с аналогичным заявлением обратился ещё один местный житель. В этом случае ущерб был оценен в 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель посёлка Надеево.

«Злоумышленник пояснил, что в первом случае угнал авто для того, чтобы покататься. На удачу подозреваемого, машина оказалась не заперта, а ключ лежал в багажнике. На угнанном ВАЗ вологжанин доехал до деревни Надеево, где и бросил авто за гаражами. К приезду сотрудников полиции машина уже была разобрана на запчасти», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Во втором случае подозреваемый угнал автомобиль «ИЖ ОДА». Вскрыв замок и соединив провода зажигания, мужчина вновь уехал в Надеево, где сжёг угнанный авто. Этот поступок он ничем не объяснил, рассказали NewsVo в пресс-службе областного УМВД.

По факту кражи машины в первом случае и угона во втором, возбуждены уголовные дела. В дальнейшем первое уголовное дело будет также переквалифицировано на «Угон». За совершение каждого из преступлений, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.