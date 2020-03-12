Череповчанин, который призывал сжечь детсад вместе с воспитанниками, предстанет перед судом

34-летнему жителю Череповца, призывавшему поджечь детский сад вместе с воспитанниками, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, п. п. «а, в, д, е, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц, в т. ч. малолетних, совершенному с особой жестокостью и общеопасным способом), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

— По версии следствия, обвиняемый разместил в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице призыв совместно с ним принять участие в совершении убийства путем поджога двух и более лиц, в том числе воспитателя и малолетних детей, находящихся в здании детского сада, с использованием легковоспламеняющихся веществ, обещая за это денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, пост с призывами сжечь садик появился на странице мужчины 22 сентября. Довести преступление до конца ему не удалось, так как он был арестован.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд.