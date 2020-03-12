Череповчанин, который призывал сжечь детсад вместе с воспитанниками, предстанет перед судом

12.03.2020 [Происшествия]

34-летнему жителю Череповца, призывавшему поджечь детский сад вместе с воспитанниками, предъявили обвинение по  ч. 1 ст. 30, п. п. «а, в, д, е, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц, в т. ч. малолетних, совершенному с особой жестокостью и общеопасным способом), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

— По версии следствия, обвиняемый разместил в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице призыв совместно с ним принять участие в совершении убийства путем поджога двух и более лиц, в том числе воспитателя и малолетних детей, находящихся в здании детского сада, с использованием легковоспламеняющихся веществ, обещая за это денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, пост с призывами сжечь садик появился на странице мужчины 22 сентября. Довести преступление до конца ему не удалось, так как он был арестован. 

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд.

Тэги: теракт, соцсети

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
На обходе Вологды опрокинулась фура
Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде
По факту хищения денег, выделенных на разработку схемы обращения с ТКО в Вологодской области, возбудили уголовное дело
Пьяный житель Великого Устюга угрожал полицейскому ледобуром
Жители поселка Харачево под Вологдой просят оборудовать тротуар в их населенном пункте
04.03.2020 [Общество]

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ

6164
1
06.03.2020 [Общество]

Две дороги в Устюженском районе планируют передать в федеральную собственность в 2020 году

1909
0
10.03.2020 [Происшествия]

Экс-начальника лесничества в Бабаевском районе осудили условно за получение взятки

1109
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Хоккейный «Алмаз» из Череповца встретился с петербургским «Динамо»
О жизни прифронтовой Вологды расскажут на встрече в областной библиотеке 18 марта
Житель посёлка Надеево задержан по подозрению в угоне двух автомобилей в Вологде
Суд оправдал гендиректора АПК «Вологодчина», которого обвиняли в мошенничестве при получении субсидии
Череповчанин, который призывал сжечь детсад вместе с воспитанниками, предстанет перед судом
Строители школы в Соколе по-прежнему отстают от графика
Бесплатная школа диджеев заработала в Череповце
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3586
0
11.03.2020 [БлогоVO]

Мы получим спортивный парк Мира

413
0
12.03.2020 [Обзор Прессы]

Не знали про камеры: стая подростков расправилась со взрослым мужчиной. На самом деле. Выпуск от 11.03.2020

206
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика