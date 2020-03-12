Бесплатная школа диджеев заработала в Череповце

12.03.2020 [Общество]

В Череповце объявили набор в школу диджеев. Занятия бесплатные, среди преподавателей - Дмитрий Цветков, Рома «Джус», Василий Flashback и другие.

«Мы узнаем, кто такие диджеи, научимся правильно коммутировать оборудование, установим необходимое программное обеспечение, настроим его. После этого ребятам предстоит свести несколько треков в микс, а мы определим, какие направления музыки им интересны, распределим по группам, подберем спикеров», — рассказал официальному сайту Череповца директор городского молодежного центра Алексей Буслаев.

В рамках первого набора в школе смогут обучаться 60 человек. Занятия начнутся уже на следующей неделе, записаться можно в Молодежном центре на Трубицына, 1.

По данным сайта Череповца, в соцсетях уже активизировались мошенники, которые через личные сообщения высылают информацию, что необходимо перевести 1800 рублей для записи в школу, пишут, что мест осталось мало и нужно сделать это быстрее. Эта информация не соответствует действительности, предупреждают в молодежном центре. Записаться в школу можно, написав сообщение Сергею Коровину.

 

Тэги: музыка, образование, школа

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Бесплатная школа диджеев заработала в Череповце
 


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