В Вологде на месяц ограничат движение большегрузов

С 11 апреля по 10 мая в Вологде запретят движение грузовиков, осевые нагрузки которых превышают шесть тонн. Запрет будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Отметим, ограничение традиционно вводится в период с 1 апреля по 31 мая продолжительностью не более 30 дней в связи с погодно-климатическими условиями. Такие меры необходимы для обеспечения сохранности дорог, поскольку в период интенсивного таяния снега покрытие больше всего подвержено износу», - говорится в сообщении.

При этом в городе будут выдаваться специальные разрешения на движение тяжеловесных транспортных средств. Чтобы получить документ, необходимо обратиться в отдел транспорта управления благоустройства и транспорта департамента городского хозяйства Вологды (ул. М. Ульяновой, д. 15, каб. 12, тел. 72-49-84, e-mail: ot@vologda-city.ru).