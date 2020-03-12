В Череповце арестовали 18-летнего юношу, который напал с ножом на знакомую матери

18-летний житель Череповца арестован по подозрению в покушении на убийство знакомой своей матери. Инцидент произошел в ночь на 11 февраля.

По версии следствия, поздно вечером пьяный подозреваемый пришел в квартиру 54-летней знакомой своей матери на Московском проспекте. Он не хотел возвращаться домой из-за конфликта и решил остаться на ночь у женщины, однако та была против.

— Поскольку женщина не согласилась, чтобы он у нее ночевал, подозреваемый стал ее избивать, а затем выхватил один из имевшихся при нем ножей и не менее трех раз ударил потерпевшую в область головы, причинив ранения, кровоподтеки и ссадины. Своими криками она привлекла внимание спавшей в другой комнате подруги, в связи с чем свое намерение лишить жизни женщину молодой человек до конца не довел и с места преступления скрылся, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Молодой человек сначала был задержан, а теперь, по решению суда, находится под стражей. Расследование продолжается.