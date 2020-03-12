Суд обязал «Стройинвестгрупп» рассчитаться с субподрядчиком за работы на строительстве школы в поселке Косково

12.03.2020 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области обязал ООО «Стройинвестгрупп» выплатить 300 000 рублей долга одному из субподрядчиков, работавшему на строительстве школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района. 

— Как следует из материалов дела, между ООО «Стройинвестгрупп» (подрядчик) и ООО «КАИС-СТРОЙ» (субподрядчик) в феврале 2018 года был заключен договор на проведение строительных работ Косковской средней общеобразовательной школы Кичменгско-Городецкий района. Все строительные работы были закончены субподрядчиком в ноябре 2018 года, однако задолженность подрядчика в размере 300 000 рублей за проведение работ осталась не погашенной, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Фирма обратилась в суд, чтобы взыскать эти деньги, а также 200 тысяч рублей неустойки. На заседании ООО «Стройинвестгрупп» задолженность признало, но попросило снизить размер неустойки. 

В итоге суд постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройинвестгрупп» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КАИС-СТРОЙ» 382 000 рублей, из них 300 000 рублей задолженности за выполненные работы и 82 000 рублей пени за просрочку оплаты.

Ранее NewsVo сообщал, что строительство новой школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района должны были завершить 31 мая 2016 года, но оно было заморожено, по информации областного правительства, из-за проблем с документацией. Потом на стройке появился стенд, где сроком окончания работ была обозначена дата 31 июля 2017 года. Работы возобновились в июне 2017 года, подрядчик обещал, что до конца 2017 года школа будет построена. Однако потом срок сдачи объекта вновь перенесли на июль 2018 года. В итоге сдали школу только в ноябре 2018 года. Генподрядчик  – ООО «СтройГруппРегион», субподрядчик - «Стройинвестгрупп».

Стоимость Косковской общеобразовательной школы - 158 миллионов рублей. 68 миллионов было выделено регионом в 2017 году, остальное предусмотрено в бюджете на 2018 год.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
На обходе Вологды опрокинулась фура
Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде
По факту хищения денег, выделенных на разработку схемы обращения с ТКО в Вологодской области, возбудили уголовное дело
Пьяный житель Великого Устюга угрожал полицейскому ледобуром
Жители поселка Харачево под Вологдой просят оборудовать тротуар в их населенном пункте
10.03.2020 [БлогоVO]

Я напишу кейс «Rosneft: a series of great mistakes» и буду читать его в бизнес-школах

787
0
09.03.2020 [БлогоVO]

Эр-Рияд начал масштабную операцию «по принуждению Москвы к миру»

1034
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Хоккейный «Алмаз» из Череповца встретился с петербургским «Динамо»
О жизни прифронтовой Вологды расскажут на встрече в областной библиотеке 18 марта
Житель посёлка Надеево задержан по подозрению в угоне двух автомобилей в Вологде
Суд оправдал гендиректора АПК «Вологодчина», которого обвиняли в мошенничестве при получении субсидии
Череповчанин, который призывал сжечь детсад вместе с воспитанниками, предстанет перед судом
Строители школы в Соколе по-прежнему отстают от графика
Бесплатная школа диджеев заработала в Череповце
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3585
0
11.03.2020 [БлогоVO]

Мы получим спортивный парк Мира

413
0
12.03.2020 [Обзор Прессы]

Не знали про камеры: стая подростков расправилась со взрослым мужчиной. На самом деле. Выпуск от 11.03.2020

205
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика