Суд обязал «Стройинвестгрупп» рассчитаться с субподрядчиком за работы на строительстве школы в поселке Косково

Арбитражный суд Вологодской области обязал ООО «Стройинвестгрупп» выплатить 300 000 рублей долга одному из субподрядчиков, работавшему на строительстве школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района.

— Как следует из материалов дела, между ООО «Стройинвестгрупп» (подрядчик) и ООО «КАИС-СТРОЙ» (субподрядчик) в феврале 2018 года был заключен договор на проведение строительных работ Косковской средней общеобразовательной школы Кичменгско-Городецкий района. Все строительные работы были закончены субподрядчиком в ноябре 2018 года, однако задолженность подрядчика в размере 300 000 рублей за проведение работ осталась не погашенной, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Фирма обратилась в суд, чтобы взыскать эти деньги, а также 200 тысяч рублей неустойки. На заседании ООО «Стройинвестгрупп» задолженность признало, но попросило снизить размер неустойки.

В итоге суд постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройинвестгрупп» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КАИС-СТРОЙ» 382 000 рублей, из них 300 000 рублей задолженности за выполненные работы и 82 000 рублей пени за просрочку оплаты.

Ранее NewsVo сообщал, что строительство новой школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района должны были завершить 31 мая 2016 года, но оно было заморожено, по информации областного правительства, из-за проблем с документацией. Потом на стройке появился стенд, где сроком окончания работ была обозначена дата 31 июля 2017 года. Работы возобновились в июне 2017 года, подрядчик обещал, что до конца 2017 года школа будет построена. Однако потом срок сдачи объекта вновь перенесли на июль 2018 года. В итоге сдали школу только в ноябре 2018 года. Генподрядчик – ООО «СтройГруппРегион», субподрядчик - «Стройинвестгрупп».

Стоимость Косковской общеобразовательной школы - 158 миллионов рублей. 68 миллионов было выделено регионом в 2017 году, остальное предусмотрено в бюджете на 2018 год.