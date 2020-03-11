Прокуратура обязала администрацию колонии в Шексне обеспечить двух заключенных ортопедической обувью

11.03.2020 [Общество]

Прокуратура через суд обязала администрацию колонии строгого режима № 12 в Шексне обеспечить двух заключенных с инвалидностью специальной ортопедической обувью. Нарушения были выявлены сотрудниками ведомства во время личных приемов в 2019 году.

— В результате тематических приемов осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима № 12 (пос. Шексна) регионального УФСИН, установлены факты не обеспечения двоих осужденных инвалидов техническими средствами реабилитации, приобрести которые самостоятельно они не имели возможности, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Как пояснили NewsVo в прокуратуре Вологодской области, речь шла об ортопедической обуви на утепленной подкладке и без утепленной подкладки. Для устранения нарушений Вологодская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратилась в суд с исками, в которых требовала возложить на администрацию ИК-12 обязанность обеспечить осужденных необходимой обувью.

Требования прокуратуры были судом удовлетворены. Руководство исправительного учреждения пыталось обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях, однако оно было оставлено в силе. Сейчас оба судебных решениях исполнены, заключенные обеспечены необходимой обувью. 

 

Тэги: ортопедические изделия, прокуратура, осужденные, суды

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