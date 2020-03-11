В Череповце офтальмолог убеждал пациентов покупать хрусталики для глаз у своей жены-предпринимателя

11.03.2020 [Общество]

В Череповце заведующего офтальмологическим отделением в городской больнице оштрафовали из-за конфликта интересов. Мужчина предлагал пациентам покупать искусственные хрусталики для глаз — интраокулярые линзы — у своей жены-предпринимателя.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что завотделением принимал пациентов, среди них были и те, кто нуждался в операции по замене хрусталика глаза. Для проведения этой операции необходимо медицинское изделие — интраокулярная линза.

Операция по замене хрусталика глаза в Череповецкой городской больнице может проводиться полностью бесплатно (операция и линза бесплатные), полностью платно (операция и линза платные) либо частично платно (операция — бесплатно, линза платно).

— Вместе с тем заведующий офтальмологическим отделением в ходе приема пациентов выдавал желающим провести операцию с приобретением линзы реквизиты расчетного счета его супруги, являющейся индивидуальным предпринимателем, с целью приобретения интраокулярной линзы именно у нее, при этом альтернативные источники приобретения интраокулярной линзы пациентам не сообщал, рецепты на приобретение линзы пациентам не выдавал, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Таким образом врач нарушил право пациентов на выбор поставщика искусственного хрусталика. О том, что его супруга занимается поставкой медицинских изделий данного профиля, завотделением уведомил руководство только в ходе прокурорской проверки. 

На офтальмолога был составлен протокол по ч. 1 статьи 6.29 КоАП РФ —  непредставление информации о возникновении конфликта интересов руководителю медицинской организации. Постановлением Росздравнадзора мужчина был оштрафован на 3 000 рублей. 

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура Вологды обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства в бюджетном Центре культурного развития Вологды: супруга руководителя центра работала в этом же учреждении.

Тэги: коррупция, здравоохранение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
На обходе Вологды опрокинулась фура
ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии
Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде
По факту хищения денег, выделенных на разработку схемы обращения с ТКО в Вологодской области, возбудили уголовное дело
Пьяный житель Великого Устюга угрожал полицейскому ледобуром
04.03.2020 [Общество]

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ

6075
1
06.03.2020 [Общество]

Две дороги в Устюженском районе планируют передать в федеральную собственность в 2020 году

1847
0
10.03.2020 [Происшествия]

Экс-начальника лесничества в Бабаевском районе осудили условно за получение взятки

974
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокуратура обязала администрацию колонии в Шексне обеспечить двух заключенных ортопедической обувью
В Череповце офтальмолог убеждал пациентов покупать хрусталики для глаз у своей жены-предпринимателя
Выставка живописи, скульптуры и предметов интерьера дворянских усадеб откроется в Вологде
В Вологде в заброшенном доме нашли тело мужчины
Суд оштрафовал жителя Белозерска на тысячу рублей за видео со свастикой на странице в соцсети
Новым представителем Вологодской области в Общественной палате России избрана Екатерина Фрыгина
В Вологде на встрече в областной библиотеке расскажут о военно-санитарном поезде №312
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3388
0
11.03.2020 [БлогоVO]

Дорога превращается в песчаную кашу с беспорядочным расположением под ней огромного количества ям

177
0
11.03.2020 [Обзор Прессы]

Спинальная мышечная атрофия/Совесть нации/Гарантии государства

197
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика