В Череповце офтальмолог убеждал пациентов покупать хрусталики для глаз у своей жены-предпринимателя

В Череповце заведующего офтальмологическим отделением в городской больнице оштрафовали из-за конфликта интересов. Мужчина предлагал пациентам покупать искусственные хрусталики для глаз — интраокулярые линзы — у своей жены-предпринимателя.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что завотделением принимал пациентов, среди них были и те, кто нуждался в операции по замене хрусталика глаза. Для проведения этой операции необходимо медицинское изделие — интраокулярная линза.

Операция по замене хрусталика глаза в Череповецкой городской больнице может проводиться полностью бесплатно (операция и линза бесплатные), полностью платно (операция и линза платные) либо частично платно (операция — бесплатно, линза платно).

— Вместе с тем заведующий офтальмологическим отделением в ходе приема пациентов выдавал желающим провести операцию с приобретением линзы реквизиты расчетного счета его супруги, являющейся индивидуальным предпринимателем, с целью приобретения интраокулярной линзы именно у нее, при этом альтернативные источники приобретения интраокулярной линзы пациентам не сообщал, рецепты на приобретение линзы пациентам не выдавал, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Таким образом врач нарушил право пациентов на выбор поставщика искусственного хрусталика. О том, что его супруга занимается поставкой медицинских изделий данного профиля, завотделением уведомил руководство только в ходе прокурорской проверки.

На офтальмолога был составлен протокол по ч. 1 статьи 6.29 КоАП РФ — непредставление информации о возникновении конфликта интересов руководителю медицинской организации. Постановлением Росздравнадзора мужчина был оштрафован на 3 000 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура Вологды обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства в бюджетном Центре культурного развития Вологды: супруга руководителя центра работала в этом же учреждении.