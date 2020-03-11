Выставка живописи, скульптуры и предметов интерьера дворянских усадеб откроется в Вологде

11.03.2020 [Культура]

Выставка «Русская живопись и декоративно-прикладное искусство XVIII – XX веков» открывается 13 марта в Шаламовском доме в Вологде.

- В экспозиции представлены произведения изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, предметы интерьера, - сообщается на странице Вологодской картинной галереи в социальной сети - Изысканные интерьеры дворянских особняков создавались с использованием картин кисти признанных мастеров, работ скульпторов и ювелиров, выполненных в бронзе и мраморе, дорогой мебели. В основе экспозиции – лучшие произведения из фондов Череповецкого музейного объединения и Вологодской областной картинной галереи.

Первый зал выставки будет посвящен жанру портрета, с которого начиналась история светской живописи в России в эпоху Петра I и который активно использовался в интерьерах аристократии. Экспозицию открывают портретные изображения Ивана Грозного и Алексея Михайловича кисти неизвестных художников XVIII века. На выставке представлены также портреты Екатерины II кисти Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого и И.Б.Лампи, и других художников, удостоившихся великой чести писать императрицу с натуры, а также эмоционально окрашенные портреты кисти Ильи Репина, в том числе известный «Портрет скульптора М.М. Антокольского», а также «Портрет Репина», выполненный его учеником Борисом Кустодиевым.

Впервые в залах Вологодской картинной галереи экспонируется грандиозное полотно, выполненное по всем строгим канонам академической живописи – «Явление ангела пастухам» Петра Петровского.

В отдельном зале собраны полотна А.Н.Каринской, Ф.М.Вахрушова, А.А.Борисова – членов «Северного кружка любителей изящных искусств», который был основан в Вологде в 1906 году по инициативе местных художников и творческой интеллигенции. За годы деятельности членами творческого союза были организованы 6 художественных выставок, открыты Рисовальные классы, собрана коллекция картин и библиотека. Основным жанром членов кружка был пейзаж.

Торжественное открытие выставки 13 марта в 18 часов в Шаламовском доме по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15.

Выставка продолжит работу до 24 мая.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: картинная галерея, выставка
Фото со страницы Вологодской картинной галереи в соцсети

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