В Вологде в заброшенном доме нашли тело мужчины

11.03.2020 [Происшествия]

В заброшенном доме № 124 по улице Чернышевского в Вологде 10 марта нашли тело мужчины. Информация об этом появилась в группе поисково-спастельного отряда «Ты не один» в соцсети. 

Личность погибшего не установлена. Сообщается, что на вид ему от 40 до 50 лет, рост — 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные средней длины, глаза черного цвета. Мужчина был одет в голубые джинсы, черный вязаный свитер, матерчатую черную куртку «Пума» до пояса, бушлат защитного цвета (старая армейская форма, с шевроном «Вооруженные силы»).

Как пояснили NewsVo в региональном управлении следственного комитета, по факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить точную причину гибели человека. По одной из версий, он мог скончаться от переохлаждения. 

Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят сообщить волонтерам поискового отряда по телефону 8911 505 68 98 или по телефону 102 - полиция.

 

Тэги: гибель человека, поиск, очевидцы

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