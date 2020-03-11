В Вологде в заброшенном доме нашли тело мужчины

В заброшенном доме № 124 по улице Чернышевского в Вологде 10 марта нашли тело мужчины. Информация об этом появилась в группе поисково-спастельного отряда «Ты не один» в соцсети.

Личность погибшего не установлена. Сообщается, что на вид ему от 40 до 50 лет, рост — 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные средней длины, глаза черного цвета. Мужчина был одет в голубые джинсы, черный вязаный свитер, матерчатую черную куртку «Пума» до пояса, бушлат защитного цвета (старая армейская форма, с шевроном «Вооруженные силы»).

Как пояснили NewsVo в региональном управлении следственного комитета, по факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить точную причину гибели человека. По одной из версий, он мог скончаться от переохлаждения.

Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят сообщить волонтерам поискового отряда по телефону 8911 505 68 98 или по телефону 102 - полиция.