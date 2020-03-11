Суд оштрафовал жителя Белозерска на тысячу рублей за видео со свастикой на странице в соцсети

32-летнего жителя Белозерска оштрафовали за публичное демонстрирование нацистской символики из-за поста в соцсети, опубликованного несколько лет назад.

Суд установил, что обвиняемый разместил на своей странице в соцсети материалы экстремистского характера, содержащие указанную символику. Материалы демонстрировались публично, доступ к ним не был ограничен. В областной пресс-службе судов корреспонденту NewsVO пояснили, что речь идёт о видео длиной около полутора минут, в котором демонстрировалась свастика.

«В судебном заседании мужчина вину в совершении правонарушения признал в полном объеме. Пояснил, что нацистских взглядов не придерживается. Запись у себя на странице разместил примерно 5 лет назад, так как она ему понравилась. В настоящее время запись не удалил, так как не может зайти в свой аккаунт», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Обвиняемому назначено наказание в виде административного штрафа в одну тысячу рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.