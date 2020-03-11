Пенсионер из Череповца перевёл «целительнице» 350 тысяч рублей

11.03.2020 [Происшествия]

450 тысяч рублей за сутки похитили мошенники со счетов жителей Вологодской области. Так, 86-летнему череповчанину позвонила неизвестная и представилась целительницей.

«Женщина сообщила, что ранее пенсионер переводил ей 700 тысяч рублей и теперь по этому факту возбуждено уголовное дело. Колдунья пообещала вернуть эти деньги, но так как они находятся на счету за рубежом необходимо выполнить несколько дополнительных финансовых операций. Далее с мужчиной связался коммерческий директор целительницы и рассказал, что для перевода средств в Россию необходимо оплатить комиссию и страховку, а затем сделать еще несколько платежей. В общей сложности пенсионер перевел мошенникам порядка 350 тысяч рублей», - пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Кроме того, мошенники обманули жителя Великого Устюга, решившего купить строительный фен. Найдя выгодное предложение на сайте бесплатных объявлений, мужчина связался с продавцом, который рассказал ему, что перед отправкой за товар необходимо заплатить 15 тысяч рублей. Потерпевший перевёл деньги и стал ждать посылку. Товар он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.

Тэги: мошенничество

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