Об особенностях вологодской кухни расскажет историк-краевед  Дарья Гуторова

Встреча с историком-краеведом и экскурсоводом Дарьей Гуторовой пройдёт в 12 марта в Центре писателя Василия Белова на улице Щетинина в Вологде.

— Дарья Гуторова — выпускница исторического факультета ВГПУ. С давних пор она занимается краеведением, проводит в Вологде бесплатные пешеходные экскурсии по городу, — сообщает сайт Центра — Увлечение Дарьи родным городом продолжилось и в её работе в группе в социальной сети ВКонтакте «Старая Вологда». Уже около 10 лет она является администратором этого сообщества, в котором собирают и хранят воспоминания о нашем городе.

Дарья ведёт активную краеведческую работу, преподаёт, много путешествует, а также пишет книги по истории и культуре Вологодской области. Её книга «Секреты вологодской кухни» была признана лучшей книгой о региональной кухне в 2016 году. В 2020 году вышла ее книга «Открывая Вологду». По признанию автора, стал искренним признанием автора в любви родному городу: «В эту книгу я вложила свою душу — показала город таким, каким его вижу я».

Начало встречи в 18:00 в беловском центре на улице Щетинина, 5.

Вход на мероприятие свободный. Возрастных ограничений нет.