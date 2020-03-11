Об особенностях вологодской кухни расскажет историк-краевед  Дарья Гуторова

11.03.2020 [Культура]

Встреча с историком-краеведом и экскурсоводом Дарьей Гуторовой пройдёт в 12 марта в Центре писателя Василия Белова на улице Щетинина в Вологде.

— Дарья Гуторова — выпускница исторического факультета ВГПУ. С давних пор она занимается краеведением, проводит в Вологде бесплатные пешеходные экскурсии по городу, — сообщает сайт Центра — Увлечение Дарьи родным городом продолжилось и в её работе в группе в социальной сети ВКонтакте «Старая Вологда». Уже около 10 лет она является администратором этого сообщества, в котором собирают и хранят воспоминания о нашем городе.

Дарья ведёт активную краеведческую работу, преподаёт, много путешествует, а также пишет книги по истории и культуре Вологодской области. Её книга «Секреты вологодской кухни» была признана лучшей книгой о региональной кухне в 2016 году.  В 2020 году вышла ее книга «Открывая Вологду». По признанию автора, стал искренним признанием автора в любви родному городу: «В эту книгу я вложила свою душу — показала город таким, каким его вижу я».

Начало встречи в 18:00 в беловском центре на улице Щетинина, 5.

Вход на мероприятие свободный. Возрастных ограничений нет.

Тэги: книги, кухня

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
На обходе Вологды опрокинулась фура
ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии
Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде
По факту хищения денег, выделенных на разработку схемы обращения с ТКО в Вологодской области, возбудили уголовное дело
10.03.2020 [БлогоVO]

Я напишу кейс «Rosneft: a series of great mistakes» и буду читать его в бизнес-школах

579
0
09.03.2020 [БлогоVO]

Эр-Рияд начал масштабную операцию «по принуждению Москвы к миру»

910
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд оштрафовал жителя Белозерска на тысячу рублей за видео со свастикой на странице в соцсети
Новым представителем Вологодской области в Общественной палате России избрана Екатерина Фрыгина
В Вологде на встрече в областной библиотеке расскажут о военно-санитарном поезде №312
Пенсионер из Череповца перевёл «целительнице» 350 тысяч рублей
Об особенностях вологодской кухни расскажет историк-краевед  Дарья Гуторова
19-летний вологжанин ночью украл из магазина четыре бутылки виски
4,9 млн рублей собираются потратить на определение занятых борщевиком территорий в Вологодской области
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3335
0
11.03.2020 [БлогоVO]

Дорога превращается в песчаную кашу с беспорядочным расположением под ней огромного количества ям

44
0
11.03.2020 [Обзор Прессы]

Спинальная мышечная атрофия/Совесть нации/Гарантии государства

145
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика