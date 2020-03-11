Жительница Тотемского района украла из подвала пенсионерки овощные заготовки и варенье

В деревне Варницы Тотемского района полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу. Женщину подозревают в краже консервов из подвала пенсионерки.

61-летняя потерпевшая рассказала правоохранителям, что в многоквартирном доме, где она проживает, в подвале имеются кладовые, где жильцы хранят свои личные вещи.

«Свою постройку жительница Варниц закрывала на навесной замок, который был взломан. После визита незваного гостя, из помещения пропало более 20 банок овощных заготовок и варенья. Ущерб составил порядка 3500 рублей. Вместе с консервами в подсобке лежал электротриммер и колеса от автомобиля, который не заинтересовал взломщика», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 29-летняя женщина, живущая в соседнем доме. Она знала, что подвал не запирается и, проникнув внутрь, сильно дёрнула замок на двери одной из кладовых, он открылся. Похищенные консервы она отнесла домой и часть из них уже съела. В пресс-службе областного УМВД корреспонденту newsVO пояснили, что задержанная нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В тот день ей было нечего есть, и она решила пойти на преступление.

По факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.