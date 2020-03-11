Суд обязал чиновников провести учет лесов на территории Кич-Городецкого лесничества

11.03.2020 [Общество]

Суд обязал департамент лесного комплекса Вологодской области провести учет лесов на территории Кичменгско-Городецкого лесничества. В нарушение установленных федеральным законодательством требования, его не проводили более десяти лет.

— По истечении 10 лет после последнего лесоустройства (которое проведено еще в 2007 году) вновь такие работы проведены лишь на незначительной площади лесов, расположенных на территории района (всего на 13 тыс. гектар при общей площади лесов в 606 тыс. гектар), — сообщает прокуратура Вологодской области.

Исковое заявление с требованием обязать департамент лесного комплекса провести работы подал прокурор Кичменгско-Городецкого района.

Требования были удовлетворены, на департамент возложена обязанность до 1 января 2023 года провести в границах Кичменгско-Городецкого лесничества таксацию лесов общей площадью 591 802 гектара и проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов общей площадью 595 611 гектар.

Ранее NewsVo сообщал, что Череповецкий природоохранная прокуратура через суд обязала областных властей провести учет лесов на территории Вытегорского лесничества.

Справка

Под термином «таксация леса» понимается учет и всесторонняя материальная оценка лесных ресурсов, определение технических характеристик (таксационного описания и плана) насаждений, определение их возраста, запаса (количества) древесины, прироста и объема отдельных деревьев и их частей.

 

Тэги: леса

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