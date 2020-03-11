Новым главным архитектором Вологды стала Ольга Макарова

11.03.2020 [Общество]
Новым главным архитектором Вологды стала Ольга Макарова

С 10 марта на пост главного архитектора Вологды назначена Ольга Макарова.

— Выпускница Вологодского Государственного технического университета, член союза архитекторов России, 14 лет проработала архитектором над проектами в Вологде и на территории Северо-Запада. Проект реконструкции стадиона «Динамо», благоустройство набережной в городе Белозерске, проект размещения резиденции Деда Мороза в Олимпийском Сочи, детские сады, школы, жилые микрорайоны, — написал на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Воропанов ставит перед новым главным архитектором задачу «объединить усилия архитекторов и проектировщиков с желаниями жителей на благо Вологды».

Ранее пост главного архитектора города занимал Александр Борисовский, в последнее время он работает в должности заместителя начальника департамента градостроительства Вологды по вопросам архитектуры. 

 

Тэги: архитекторы
Фото со страницы мэра Вологды Сергея Воропанова в соцсети

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