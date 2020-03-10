Госдума поддержала конституционную поправку, которая позволит Путину вновь переизбираться на пост президента

10 марта Госдума приняла поправку в процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституции, которая дает право действующему президенту Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.

ТАСС сообщает, что эту поправку в основной закон страны предложила внести депутат Валентина Терешкова. Она предложила уточнить, что действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту. Кроме того, по мнению Терешковой, необходимо прописать, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства.

Выступая на пленарном заседании, президент РФ Владимир Путин заявил о нецелесообразности отмены лимита на число президентских сроков. При этом он считает допустимым внесение в конституцию поправки, которая позволила бы ему после внесения изменений в основной закон страны вновь участвовать в выборах главы государства.

Парламент поддержал обе поправки Терешковой.