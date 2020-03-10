В Вологде на тротуар возле школы упало дерево

10.03.2020 [Происшествия]

У школы № 23 на улице Козленской дерево упало на тротуар. Инцидент произошел 9 марта, в будни здесь постоянно ходят на учебу дети. Очевидцы уверены, что если бы обрушение произошло в будний день, кто-то из школьников мог бы серьезно пострадать.  

Фото очевидцев

«Контроль за аварийными деревьями на муниципальных землях осуществляет департамент городского хозяйства администрации города Вологды совместно с МКУ „Служба городского хозяйства“, на разграниченных территориях контроль должен осуществлять владелец территории. Ежегодно проводятся работы по спилу сухостойных, аварийных деревьев, омолаживающая обрезка, санитарная обрезка деревьев. Эти работы проходят в рамках муниципальных контрактов в пределах выделенных бюджетных средств. В 2019 году на территории муниципального образования » Город Вологда« было снесено 307 деревьев» — пояснили NewsVo в пресс-службе городской администрации.

В 2020 году планируется убрать 300 деревьев и провести омолаживающую обрезку на 200 деревьях. Сейчас в городе проходят работы по омолаживающей обрезке 86 тополей.

«Ответственность за упавшее дерево на муниципальной территории несет департамент городского хозяйства администрации города Вологды, в других случаях ответственность несет собственник территории», — пояснили в администрации.

Стоит заметить, что в случае на Козленской дерево находилось не на территории школы.

Тэги: школа, дети, деревья

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