Вологодский спортсмен одержал победу на межрегиональных соревнованиях по смешанным единоборствам

10.03.2020 [Спорт]

Вологжанин Нусрета Гусейнов одержал победу на Первенстве Северо-Западного федерального округа по смешанным единоборствам.

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по MMA прошел в Пскове с 5 по 8 марта. Вологодскую область на соревнованиях представляли Самур Магомедханов, Нусрет Гусейнов, Шамиль Исламов, Илья Фомин, Денис Паримскис, Александр Скрипник и Павел Марков.

Нурсет Гусейнов (личный тренер Роман Кочин) одержал победу в весовой категории до 93 кг. среди мужчин. Вологжанин одержал две победы в двух поединках, и теперь будет представлять наш регион на Первенстве России.

Отметим что всего на счету вологодских бойцов 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.
 

Тэги: единоборства

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