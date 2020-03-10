Вологодский спортсмен одержал победу на межрегиональных соревнованиях по смешанным единоборствам

Вологжанин Нусрета Гусейнов одержал победу на Первенстве Северо-Западного федерального округа по смешанным единоборствам.



Чемпионат Северо-Западного федерального округа по MMA прошел в Пскове с 5 по 8 марта. Вологодскую область на соревнованиях представляли Самур Магомедханов, Нусрет Гусейнов, Шамиль Исламов, Илья Фомин, Денис Паримскис, Александр Скрипник и Павел Марков.



Нурсет Гусейнов (личный тренер Роман Кочин) одержал победу в весовой категории до 93 кг. среди мужчин. Вологжанин одержал две победы в двух поединках, и теперь будет представлять наш регион на Первенстве России.



Отметим что всего на счету вологодских бойцов 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

