Новейшие российские мультфильмы бесплатно покажут в кино в Череповце

10.03.2020 [Общество]

Показы ХХI Открытого российского фестиваля анимационного кино пройдут в кинотеатре «Комсомолец» в Череповце с 11 по 15 марта. Параллельно с показами фестиваля, который в эти дни по традиции проходит в Суздали, жители многих других городов России также смогут посмотреть мультфильмы этого фестиваля и проголосовать за понравившиеся им работы.

— Зрителей ждут шесть конкурсных программ мультфильмов, разделенных на блоки с возрастным ограничением 0+, 6+ и 12+, — сообщает сайт cultinfo.ru — Вход на фестивальные просмотры бесплатный. Будут показаны новейшие анимационные картины.

Программа показов в Череповце:

11 марта 11:00 – Программа №1 (0+). Мультфильмы: «Курица-помада. Считалочки», «Неведома зверушка», «Мир Одди, Клауд и важное качество», «Откуда берутся бабочки?», «Баскетбол», «Песня зверей», «Белка и Стрелка. Тайны космоса», «Китайские палочки», «Похищение века», «Курочка Ряба», «Рукавички».

12 марта 11:00 – Программа №2 (12+). Мультфильмы: «Галчонок», «Первый человек на Земле», «Петрушка и Волшебные Ичиги», «Рогатые сказки», «Бестелесная команда. Приключения солдата Каблукова», «Десерт».

13 марта 11:00 – Программа №3 (12+). Мультфильмы: «Почему снег?», «Петрушка и Кубачинские мастера», «Он не может жить без космоса», «Свинг», «Пастухи облаков», «Как я провел лето».

14 марта 11:00 – Программа №4 (6+). Мультфильмы: «Кошка Машка», «О чем говорят коты», «Пушкинский музей» (из цикла «Ограбление по-зверски»), «Соседи», «Базилик Фет-Фрумос и царская дочь», «Волшебник в золотой шляпе. Космобадминтон».

15 марта 11:00 – Программа №5 (6+): «Мой знакомый медведь», «Как Мельес на Луну летал», «Музей Прадо» (из цикла «Ограбление по-зверски»), «Король и груша», «Раскопки», «Сокровища планеты Катапеллер. Космобадминтон», «Девочка- птичка».

15 марта 12:10 – Программа №6  (6+): «Я остаюсь», «Дело о нечаянном проклятье», «Тайна фиолетового пятна», «Галеротерапия» (из цикла «Пиратская школа»), «Навигация по сердцу» (из цикла «Пиратская школа»).

Забронировать место в зале можно на сайте kinohod.ru.

Тэги: мультфильмы, фестиваль

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
В Вологде подростки напали на пьяного мужчину
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
На обходе Вологды опрокинулась фура
Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде
10.03.2020 [Общество]

На 22 улицах Вологды в 2020 году обещают установить новые фонари

529
0
05.03.2020 [Общество]

По факту хищения денег, выделенных на разработку схемы обращения с ТКО в Вологодской области, возбудили уголовное дело

2918
1
05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3084
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Центр качества питания школьников создадут в Вологодской области
Вологодский спортсмен одержал победу на межрегиональных соревнованиях по смешанным единоборствам
Новейшие российские мультфильмы бесплатно покажут в кино в Череповце
В мэрии Череповца разработают план по созданию парка «Пуловский лес»
Суд обязал администрацию Вологды выплатить бизнесмену Игорю Смирнову 11,5 млн рублей
Уровни воды на большинстве рек Вологодской области выше среднемноголетних значений
На 22 улицах Вологды в 2020 году обещают установить новые фонари
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3084
0
10.03.2020 [БлогоVO]

Мусорным контейнерам здесь не место

117
0
10.03.2020 [Обзор Прессы]

«Экономическая война, которая может обернуться катастрофическим поражением»

290
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика