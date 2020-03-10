Новейшие российские мультфильмы бесплатно покажут в кино в Череповце

Показы ХХI Открытого российского фестиваля анимационного кино пройдут в кинотеатре «Комсомолец» в Череповце с 11 по 15 марта. Параллельно с показами фестиваля, который в эти дни по традиции проходит в Суздали, жители многих других городов России также смогут посмотреть мультфильмы этого фестиваля и проголосовать за понравившиеся им работы.

— Зрителей ждут шесть конкурсных программ мультфильмов, разделенных на блоки с возрастным ограничением 0+, 6+ и 12+, — сообщает сайт cultinfo.ru — Вход на фестивальные просмотры бесплатный. Будут показаны новейшие анимационные картины.

Программа показов в Череповце:

11 марта 11:00 – Программа №1 (0+). Мультфильмы: «Курица-помада. Считалочки», «Неведома зверушка», «Мир Одди, Клауд и важное качество», «Откуда берутся бабочки?», «Баскетбол», «Песня зверей», «Белка и Стрелка. Тайны космоса», «Китайские палочки», «Похищение века», «Курочка Ряба», «Рукавички».

12 марта 11:00 – Программа №2 (12+). Мультфильмы: «Галчонок», «Первый человек на Земле», «Петрушка и Волшебные Ичиги», «Рогатые сказки», «Бестелесная команда. Приключения солдата Каблукова», «Десерт».

13 марта 11:00 – Программа №3 (12+). Мультфильмы: «Почему снег?», «Петрушка и Кубачинские мастера», «Он не может жить без космоса», «Свинг», «Пастухи облаков», «Как я провел лето».

14 марта 11:00 – Программа №4 (6+). Мультфильмы: «Кошка Машка», «О чем говорят коты», «Пушкинский музей» (из цикла «Ограбление по-зверски»), «Соседи», «Базилик Фет-Фрумос и царская дочь», «Волшебник в золотой шляпе. Космобадминтон».

15 марта 11:00 – Программа №5 (6+): «Мой знакомый медведь», «Как Мельес на Луну летал», «Музей Прадо» (из цикла «Ограбление по-зверски»), «Король и груша», «Раскопки», «Сокровища планеты Катапеллер. Космобадминтон», «Девочка- птичка».

15 марта 12:10 – Программа №6 (6+): «Я остаюсь», «Дело о нечаянном проклятье», «Тайна фиолетового пятна», «Галеротерапия» (из цикла «Пиратская школа»), «Навигация по сердцу» (из цикла «Пиратская школа»).

Забронировать место в зале можно на сайте kinohod.ru.