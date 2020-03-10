В Вологде в День культуры Въетнама организуют бесплатную экскурсию по району Льнокомбината

10.03.2020 [Культура]

Юношеский центр имени писателя Владимира Тендрякова приглашает вологжан и гостей города на мероприятие «День культуры Вьетнама». 14 марта будет организована бесплатная экскурсия для всех желающих по району Льнокомбината. 

— Вместе с экскурсоводом Альбиной Сберегаевой мы отправимся в путешествие по маленькому уголку этой страны в нашем городе —  по Льнокомбинату, — сообщается в релизе центра им. Тендрякова. — Она расскажет истории из жизни вологодских вьетнамцев, про бывшего руководителя вьетнамской диаспоры, «первого вьетнамского» вологжанина по имени Нго Куанг Дык, покажет места, где летом выращивают рис, сводит на местный базар.

Начало экскурсии 14 марта в 14 часов на Советском проспекте, 164, у входа в ТЦ «Простор».

Вход свободный. Возрастных ограничений нет.

 

Тэги: Вьетнам, экскурсии

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