В бесснежную погоду «Магистраль» подметает улицы в Вологде щетками

10.03.2020 [Общество]

Жители Вологды выложили в сеть видео, как по чистым улицам города ездят снегоуборочные машины. Очевидцы предположили, что они работают вхолостую. 

— Интересная ситуация, на улице +3 снега нет, а снегоуборочные машины чистят что-то. В ряд аж 4 штуки, плохо видно и не все снять успели, но все же. Видно асфальт для них не помеха. Или они запоздали, — пишут вологжане в группе «Онлайн Вологда».

В городской администрации корреспонденту NewsVo пояснили, что снегоуборочные машины ездят не просто так — они подметают асфальт.

— Муниципальным контрактом предусмотрено в отсутствие снегопадов выполнение работ по подметанию проезжей части и тротуаров. На видео можно рассмотреть, как машины идут звеном и подметают улицы щетками, которые установлены под машиной, — прокомментировали видео в администрации Вологды.

Ранее NewsVo сообщал, что «Магистраль» выиграла аукцион на уборку улиц Вологды с 1 января по 30 сентября 2020 года.  Сумма контракта — 299 911 813 рублей, это значит, что за каждый день работы подрядчику платят примерно по миллиону рублей.

Тэги: уборка улиц, Магистраль

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