В Вологодской области выросла популяция речных бобров

10.03.2020 [Общество]

В Вологодской области провели учет околоводных млекопитающих: речных бобров, норок и выдр. Выяснилось, что популяция этих животных за последние четыре года в регионе выросла.

Так, речной бобер заселил в Вологодской области практически все пригодные места обитания. Наиболее высокая численность зверя наблюдается в Вытегорском, Бабаевском, Грязовецком и Великоустюгском районах. В сравнении с 2015 годом общая численность популяции возросла на 6,5%, достигает почти 44 тысяч и имеет тенденцию роста.

— Аналогичная ситуация по норке и выдре. Эти животные встречаются в бассейнах практически всех водоемов области, чаще всего — в Вытегорском, Бабаевском и Великоустюгском районах. По итогам учета сейчас в области обитает порядка 25 тысяч особей норки и 6 тысяч выдры, что на 24% и 50% выше уровня 2015 года соответственно, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Замгубернатора Михаил Глазков отметил, что рост популяции связан с невысокой заинтересованностью охотников указанными видами, благоприятными условиями обитания и достаточной кормовой базой. 

— Полученные данные будут основой для расчета лимита добычи и норм изъятия, а также принятия решений о необходимости регулирования численности животных, — сказал Глазков. 

Тэги: животные

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
Избитый сотрудником наркоконтроля череповчанин добился в ЕСПЧ решения о компенсации в 25 тысяч евро
В Вологде подростки напали на пьяного мужчину
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
На обходе Вологды опрокинулась фура
04.03.2020 [Общество]

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ

5797
1
02.03.2020 [Общество]

На ремонт трассы Чекшино-Тотьма дополнительно выделят 150 млн рублей

2360
2
06.03.2020 [Общество]

Две дороги в Устюженском районе планируют передать в федеральную собственность в 2020 году

1699
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области выросла популяция речных бобров
В Шекснинском районе водитель фуры насмерть сбил велосипедиста
«Вологда: инфракрасный взгляд»: выставка работ фотографа Станислава Кудринского откроется 14 марта
Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей
Экс-начальника лесничества в Бабаевском районе осудили условно за получение взятки
Более 40% доходов жителей Вологодской области находятся в руках 20% ее населения
Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3028
0
09.03.2020 [БлогоVO]

Попался на глаза Доклад по оценке Проекта городского транспорта Всемирного банка от 1995 года

361
0
05.03.2020 [Обзор Прессы]

Артём Манчутин: «Мой «Приют старой техники» – это кружок для повзрослевших пацанов»

1114
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика