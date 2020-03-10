В Вологодской области выросла популяция речных бобров

В Вологодской области провели учет околоводных млекопитающих: речных бобров, норок и выдр. Выяснилось, что популяция этих животных за последние четыре года в регионе выросла.

Так, речной бобер заселил в Вологодской области практически все пригодные места обитания. Наиболее высокая численность зверя наблюдается в Вытегорском, Бабаевском, Грязовецком и Великоустюгском районах. В сравнении с 2015 годом общая численность популяции возросла на 6,5%, достигает почти 44 тысяч и имеет тенденцию роста.

— Аналогичная ситуация по норке и выдре. Эти животные встречаются в бассейнах практически всех водоемов области, чаще всего — в Вытегорском, Бабаевском и Великоустюгском районах. По итогам учета сейчас в области обитает порядка 25 тысяч особей норки и 6 тысяч выдры, что на 24% и 50% выше уровня 2015 года соответственно, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Замгубернатора Михаил Глазков отметил, что рост популяции связан с невысокой заинтересованностью охотников указанными видами, благоприятными условиями обитания и достаточной кормовой базой.