В Шекснинском районе водитель фуры насмерть сбил велосипедиста

10.03.2020 [Происшествия]
В Шекснинском районе водитель фуры насмерть сбил велосипедиста

В Шекснинском районе грузовик насмерть сбил пенсионера на велосипеде. Трагедия произошла около девяти часов вечера 8 марта на 56 км автодороги Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола».

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Вольво» с полуприцепом, допустил наезд на 60-летнего мужчину, который на велосипеде двигался в попутном направлении.

— От полученных травм велосипедист скончался при транспортировке в медицинское учреждение, — сообщает пресс-служба.

Тэги: ДТП, сбили насмерть
Фото пресс-службы областного УМВД

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