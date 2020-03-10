«Вологда: инфракрасный взгляд»: выставка работ фотографа Станислава Кудринского откроется 14 марта

10.03.2020 [Культура]

Выставка работ фотографа Станислава Кудринского «Вологда: инфракрасный взгляд» откроется в музее «Дом купца Самарина» в Вологде 14 марта. На выставке будут представлены привычные городские пейзажи в необычном цвете.

— Станислав Кудринский занимается фотографией почти 65 лет, — сообщает в пресс-релизе Вологодский музей-заповедник. — В последнее время одним из его главных увлечений стала техника инфракрасной съёмки. Для создания необычных кадров Станислав Фёдорович использует специальную матрицу, которая улавливает спектр светового излучения, не воспринимаемый человеческим глазом. Предметы, отражающие или поглощающие инфракрасное излучение, предстают в невероятных цветах, а пейзажи приобретают завораживающий контраст.

Открытие выставки и встреча с фотохудожником состоятся 14 марта в 16:00 в Доме купца Самарина по адресу: Вологда, Советский проспект, 16А. Вход свободный.

Возрастное ограничение (6+)

        

Тэги: фото

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