Экс-начальника лесничества в Бабаевском районе осудили условно за получение взятки

В Бабаевском районе к условному сроку приговорили начальника лесничества, который предлагал бизнесмену покровительство за взятку в 120 тысяч рублей.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Кроме того, ему назначен штраф в размере 240 тыс. руб. с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также выполнением административно-хозяйственных функций и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 года, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что чиновник предложил руководству лесопромышленного предприятия свое покровительство за финансовую помощь, а именно — возмещение затрат на аренду квартиры или строительство жилого дома.

Видео УФСБ по Вологодской области

Представитель предприятия, осознав, что действия начальника лесничества незаконны, сообщил об этом в УФСБ России по Вологодской области. Специалисты подготовили мужчину к передаче денег, снабдив его муляжом.

— 18.07.2019 подозреваемый получил сверток с денежными средствами в размере 4 тыс. рублей и муляжом денежных средств в виде пачки денежных купюр, полагая, что принял подлинные денежные средства в размере 120 тыс. рублей, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Передача денежных средств проходила под контролем сотрудников УФСБ России по Вологодской области. После выявления указанного факта подозреваемый с занимаемой должности уволился, — сообщает региональное управление следственного комитета.

По результатам проверки материалов оперативно-розыскной деятельности было возбуждено уголовное дело о коррупционном преступлении. Свою вину обвиняемый в ходе следствия так и не признал, назвав деньги, которые ему передали, благотворительной помощью.