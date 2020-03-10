Экс-начальника лесничества в Бабаевском районе осудили условно за получение взятки

10.03.2020 [Происшествия]

В Бабаевском районе к условному сроку приговорили начальника лесничества, который предлагал бизнесмену покровительство за взятку в 120 тысяч рублей. 

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Кроме того,  ему назначен штраф в размере 240 тыс. руб. с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также выполнением административно-хозяйственных функций и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 года, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Ранее NewsVo сообщал, что чиновник предложил руководству лесопромышленного предприятия свое покровительство за финансовую помощь, а именно — возмещение затрат на аренду квартиры или строительство жилого дома.

Видео УФСБ по Вологодской области

Представитель предприятия, осознав, что действия начальника лесничества незаконны, сообщил об этом в УФСБ России по Вологодской области. Специалисты подготовили мужчину к передаче денег, снабдив его муляжом.

— 18.07.2019 подозреваемый получил сверток с денежными средствами в размере 4 тыс. рублей и муляжом денежных средств в виде пачки денежных купюр, полагая, что принял подлинные денежные средства в размере 120 тыс. рублей, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Передача денежных средств проходила под контролем сотрудников УФСБ России по Вологодской области. После выявления указанного факта подозреваемый с занимаемой должности уволился, — сообщает региональное управление следственного комитета.

По результатам проверки материалов оперативно-розыскной деятельности было возбуждено уголовное дело о коррупционном преступлении. Свою вину обвиняемый в ходе следствия так и не признал, назвав деньги, которые ему передали, благотворительной помощью. 

 

Тэги: взятки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
Избитый сотрудником наркоконтроля череповчанин добился в ЕСПЧ решения о компенсации в 25 тысяч евро
В Вологде подростки напали на пьяного мужчину
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
На обходе Вологды опрокинулась фура
04.03.2020 [Общество]

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ

5797
1
02.03.2020 [Общество]

На ремонт трассы Чекшино-Тотьма дополнительно выделят 150 млн рублей

2360
2
06.03.2020 [Общество]

Две дороги в Устюженском районе планируют передать в федеральную собственность в 2020 году

1699
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области выросла популяция речных бобров
В Шекснинском районе водитель фуры насмерть сбил велосипедиста
«Вологда: инфракрасный взгляд»: выставка работ фотографа Станислава Кудринского откроется 14 марта
Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей
Экс-начальника лесничества в Бабаевском районе осудили условно за получение взятки
Более 40% доходов жителей Вологодской области находятся в руках 20% ее населения
Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3028
0
09.03.2020 [БлогоVO]

Попался на глаза Доклад по оценке Проекта городского транспорта Всемирного банка от 1995 года

361
0
05.03.2020 [Обзор Прессы]

Артём Манчутин: «Мой «Приют старой техники» – это кружок для повзрослевших пацанов»

1114
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика