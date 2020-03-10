Более 40% доходов жителей Вологодской области находятся в руках 20% ее населения

10.03.2020 [Экономика]

Вологдастат в январе 2020 года опубликовал данные по распределению общего объема денежных доходов населения Вологодской области за 2018 год. Общие доходы жителей региона были распределены по пяти 20-процентным группам населения – от самого низкого дохода до самого высокого. Точные цифры на сайте ведомства не указаны, но зато хорошо видна динамика.

Так 42,3 процента доходов жителей региона находятся в руках 20% населения с наибольшими доходами. Первая группа с наименьшими доходами зарабатывает всего 6,7% от общих доходов. Остальные деньги распределены между тремя группами, которые находятся между низшим и высшим доходом – по 11,6%, 16,3%, 23,1% соответственно.

Тэги: доходы, Вологдастат

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