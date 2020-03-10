Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек

Прокурорская проверка выявила нарушения закона на участке улицы Возрождения от улицы Костромской до улицы Новгородской в Вологде. Заборы возле коттеджей мешают проезду автомобилей, а в районе дома №7 дорога вообще прерывается.

Прокуратурой было установлено, что обращения по самовольным постройкам вблизи домов по улице Костромской возле дома № 9, по улице Новгородской возле дома № 4В, по улице Возрождения возле домов № 50, 52, 54, поступили в городскую администрацию еще в декабре 2019 года.

Фото Кирилла Шелепина

— Между тем, эффективных мер, направленных на демонтаж самовольных конструкций, администрацией не принято, информация по фактам самовольного занятия земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Межведомственную комиссию для рассмотрения и решения вопросов об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества своевременно не направлена, вопрос о взыскании денежных средств за пользование такими земельными участками до настоящего времени не решен, — сообщает прокуратура Вологодской области.

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Кроме того, также в результате проверки было выявлено, что проект организации дорожного движения по улице Возрождения, в нарушение требований законодательства, утвержден лишь 26 декабря 2019 года, дорожное полотно улицы на промежутке от Новгородской до Костромской «не соответствует предъявляемым нормативным требованиям, а в районе дома № 7 по ул. Возрождения прерывается».

В адрес мэра города Вологды 4 марта было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, результаты рассмотрения которого находятся на контроле. В администрации говорят, что уже вынесли предписание собственникам домов вернуть заборы в границы их земельных участков, а летом данный участок дороги будет отремонтирован.