Двое мужчин погибли при пожаре в Никольском районе

В Никольском районе двое мужчин погибли при пожаре в деревянном доме. Трагедия произошла 7 марта в деревне Аргуново.

Сигнал о возгорании частном жилом доме поступил в 16.35, на момент прибытия первого пожарного подразделения на месте наблюдалось задымление. Выяснилось, что тлели постельные принадлежности, но открытого огня не было.

В доме обнаружили тела двух погибших: 61-летнего хозяина дома и его 42-летнего гостя.

— По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибших, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

По факту гибели людей проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

UPD: Региональное управление следственного комитета сообщает, что 7 марта хозяина дома пришел навестить сын, но дверь, запертую изнутри на крючок, ему никто не открыл. Выбив дверь, он обнаружил в доме сильное задымление, а также тела двух мужчин – отца и его гостя, под которыми дымился матрац. Известно, что оба имели привычку курить. На месте происшествия следователь обнаружил следы злоупотребления спиртным, а также многочисленные окурки.