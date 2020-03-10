Тотьмича, который завел женскую страницу в соцсети и обманул «ухажера» на 9 тысяч рублей, осудили условно

10.03.2020 [Общество]

В Тотемском районе осудили мошенника, который, представившись девушкой, похитил у мужчины 3,6 тысяч рублей и мобильный телефон.

— С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил Дмитрию Н. наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Как ранее сообщал NewsVo, в ноябре этого года 19-летний молодой человек создал в соцсети страницу от имени девушки и начал по-женски переписываться с 24-летним молодым человеком. Во время общения злоумышленник выяснил, что «жертва» также живет в Тотемском районе.

—  Далее для встречи с девушкой, от имени которой злоумышленник общался с мужчиной, он попросил перевести на его банковский счет денежные средства, объясняя это тем, что у него нет денег, чтобы добраться до потерпевшего. Так мужчина 1995 г. р. перевел на карту молодого человека 3600 рублей, но встреча не состоялась, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Несмотря на это, потерпевший продолжил общение с новой знакомой. Через некоторое время «девушка» вновь попросила у него денег. Молодой человек сказал, что денег у него больше нет, но он может оплатить ее поездку на такси, отдав водителю свой телефон.

— Злоумышленник согласился и под видом водителя такси забрал у потерпевшего гаджет и наушники. Таким образом, общий ущерб составил 9 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), подозреваемого задержали.

На суде молодой человек полностью признал свою вину. По словам потерпевшего, нанесенный преступлением ущерб ему полностью компенсировали. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

 

Тэги: дистанционное мошенничество

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