Алексей Мордашов заявил о разработке плана наследования своего состояния в 17 млрд. долларов

09.03.2020 [Общество]

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил о разработке планов по передаче своего состояния в 17 млрд долларов своим наследникам. Сейчас бизнесмен рассматривает возможность создания фонда, который бы позволил его сыновьям принимать участие в управлении активами, об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает «Коммерсант». 

Журналисты отмечают, что в истории России не было прецедентов по передаче наследства подобных масштабов. Мордашов, заявил, что, поскольку в его компаниях работают 140 тысяч человек, поэтому ему необходимо подумать о том, как сделать стабильной систему в случае наследования.

Ранее NewsVo сообщал, что в сентябре 2019 года стало известно: владелец «Северстали» Алексей Мордашов передал своим сыновьям 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. С учетом информации о том, что ранее Кирилл и Никита получили долю в в туроператоре TUI, по оценкам Forbes, состояние каждого из братьев теперь оценивается в 1,77 $ млрд. 

Telegram-канал «Незыгарь» в январе этого года писал о том, что вопрос о наследстве встанет очень скоро в связи с якобы болезнью Мордашова. Эта информация была опровергнута не только представителями владельца «Северстали», но и лично губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

«Мы с Алексеем Александровичем Мордашовым были вместе на встрече с общественностью в Череповце, которую проводил президент. Долго разговаривали. Алексей Александрович чувствует себя великолепно, находится в отличной физической форме: подтянут, бодр, улыбается. У него огромные планы по развитию компании, реализации социальных инициатив и в городе, и в области, и в стране в целом. А эти телеграмм-каналы пишут о нем всякую ерунду», — заявил Кувшинников во время своего прямого эфира «Поокаем в сети» 12 февраля.

 

 

 

Тэги: Мордашов, «Северсталь», деньги, бизнес

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