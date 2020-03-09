Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала «бронзу» Кубка мира по конькобежному спорту

09.03.2020 [Спорт]

Череповчанка Евгения Лаленкова - бронзовый призер общего зачета Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров.

В Нидерландском Херенвене завершился последний в этом сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту. Евгения Лаленкова заняла 4 место на дистанции 1500 метров, уступив 1.61 секунды хозяйке катка, голландке Ирен Вюст.

Этого результата череповчанке хватило, чтобы стать третьей в общем зачёте Кубка мира на "полуторке", пропустив вперёд только всё ту же голландку Вюст и японку Михо Такаги. Отметим что в этом сезоне Евгения Лаленкова не опускалась ниже 5 места на дистанции 1500 метров. 

Тэги: конькобежный спорт

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