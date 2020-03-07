На обходе Вологды опрокинулась фура

07.03.2020 [Происшествия]

Рано утром 7 марта на 9 километре обхода Вологды произошло ДТП.

По предварительной информации областного УМВД, водитель грузовика "Ивеко" с полуприцепом не справился с управлением при съезде с обхода Вологды на автодорогу «Вологда-Норобово». Произошло опрокидывание машины на проезжую часть. 

В результате ДТП никто не пострадал. По данным на 9.30 утра 7 марта этот участок автодороги перекрыт для устранения последствий ДТП.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства устанавливаются.

 

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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