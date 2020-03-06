С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка

С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления о выдаче сертификатов на материнский капитал за первого ребенка. Вологжане смогут оформить выплату в городских МФЦ по двум адресам: ул. Мира, 1 и ул. Мальцева, 52, сообщает пресс-служба городской администрации.

Закон о расширении программы материнского капитала Владимир Путин подписал 1 марта. Согласно документу, срок действия программы продлен до конца 2026 года, кроме того, теперь она распространяется и на первого ребенка. Так, родителям, у которых родился первенец в период с 1 января 2020 года, полагается выплата в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых начиная с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей.

Для оформления выплаты заявителю необходимо предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Если по каким-либо причинам мать не может прийти сама, то с доверенностью должен обратиться отец первенца.

— В течение 15 дней Пенсионный фонд РФ изготовит сертификат, и его можно будет получить, снова обратившись в МФЦ. Вологжане могут записаться на прием на сайте МФЦ, Едином портале Госуслуг или с помощью терминала на ул. Мира, 1. Также для получения сертификата на материнский капитал можно обратиться в вологодское отделение Пенсионного фонда России, — сообщает пресс-служба.

Сертификатом на материнский капитал можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии матери, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, оформление ежемесячной выплаты для отдельных категорий граждан.