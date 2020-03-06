Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде

06.03.2020 [Общество]

Городской конкурс на создание двух 15-метровых граффити-рисунков под названием «Портрет памяти» объявил молодёжный центр Горком35.

— Это уникальный проект для Вологды, — рассказали NewsVO в центре Горком35. — Победители смогут разместить свои эскизы на фасадах пятиэтажных домов Мира 37 и Чехова 1. Рисовать будут сами победители, а все необходимые инструменты и материалы: краску, автовышку — это предоставим им мы.

Победителей будет всего два, по одному в каждой из номинаций: граффити, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (событиям ВОВ); граффити, посвященное героям-вологжанам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. 

Конкурс пройдёт в несколько этапов. Прием заявок будет до 6 апреля, затем с 6 по 13 апреля пройдет оценка поступивших эскизов, а с 13 апреля по 9 мая  — подведение итогов и реализация проектов победителей. Принять участие могут все желающие физические и юридические лица, а также авторские коллективы в возрасте от 14 лет, проживающие на территории города Вологды.

В положении отмечается, что организаторами конкурса, помимо центра Горком35, являются администрация Вологды и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области

Подробная информация и контакты организаторов конкурса в группе центра в соцсети.

Тэги: граффити, ВОВ
На фото - фасады, которые украсят граффити, фото NewsVo

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