Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»

06.03.2020 [Общество]

В мэрию Череповца поступают обращения от жителей города, которые недовольны реконструкцией универмага «Юбилейный». По словам мэра Вадима Германова, внешний вид здания даже отдаленно не напоминает утвержденный на архитектурном совете проект.

Фото со страницы Вадима Германова в соцсети

— Проведена комиссионная проверка, предписания по устранению нарушений владельцу здания выданы. Он пояснил, что сорваны сроки поставки импортных отделочных материалов. Сейчас найден новый поставщик. Работы будут полностью завершены в мае, — отмечает Германов. 

Собственник пообещал, что в течение двух недель уберет рекламу из окон первого этажа. 

 

 

Тэги: реконструкция, ТЦ

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