В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы

06.03.2020 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор бывшему полицейскому, который с битой напал на мужа своей знакомой. Потерпевший получил травму головы, из-за которой у него развилось психическое расстройство. 

— Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, дело слушалось в особом порядке.  Суд назначил Анатолию К. наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел 30 декабря 2019 года. Подсудимый вечером приехал на улицу Краснодонцев к дому своей любовницы, поссорившейся с 36-летним мужем. При себе у него была бейсбольная бита. Увидев супруга знакомой на улице, экс-полицейский в ходе разгоревшегося конфликта, избил пострадавшего битой, причинив открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Потерпевший смог дойти до соседнего дома и попросить о помощи. Работники скорой доставили мужчину в больницу, где его экстренно прооперировал нейрохирург. Далее пациента перевели в реанимацию. Около двух недель он находился в коме, но остался жив. Из-за травмы у него развилось психическое расстройство.

— В тот день мне позвонила жена К. она рассказала, что у ее мужа и моей жены роман, скинула их переписку. Я приехал домой, мы с женой начали разбираться, разругались, и я ушел. Я пошел по нашей улице, увидел, что впереди стоит мужчина, значения этому не придал, и вдруг он меня ударил исподтишка. Больше я ничего не помню, очнулся в больнице. Сейчас я живу у брата, так как не могу прийти к себе домой. Туда до сих пор приходит подсудимый, ночует там, пользуется моими вещами. Я боюсь, так как не знаю, что у него в голове. Я не могу общаться с детьми. Я на больничном и неизвестно, смогу ли выйти на работу. Чувствую себя ущербным, только сейчас начинаю разговаривать, — рассказал официальному сайту Череповца потерпевший.

Суд признал череповчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и повлекшего за собой психическое расстройство, с применением предмета, используемого в качестве оружия). 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: нападение, приговор

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