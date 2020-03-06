Жители поселка Харачево под Вологдой просят оборудовать тротуар в их населенном пункте

Жители поселка Харачево Вологодского района обратились к властям с просьбой оборудовать в их населенном пункте тротуар. Каждый день люди, живущие здесь, подвергают себя опасности, передвигаясь либо прямо по дороге навстречу авто, либо по обочине, которая то в лужах, то в снегу.

«Многие пользуются городским автотранспортом, а ближайщая остановка находится на Московском шоссе. Автодорога, ведущая из Харачево до Московского шоссее, не имеет пешеходной дорожки вооще, взрослым, а особенно детсям, приходится ходить по краю автомобильной дороги, либо по обочине, если позволяют погодные условия. Данная проблема, особенно в зимний период, может спровоцировать ДТП, в котором могут пострадать пешеходы», — пишут жители Харачево в своем обращении, которое было направлено в департамент дорожного хозяйства Вологодской области и администрацию Вологодского района. Они просят возвести пешеходную дорожку с ограждением.

Харачево интенсивно застраивается, в его черте выросла целая Андреевская слобода — по сути, отдельный коттеджный поселок. Машины по автодороге ездят регулярно, она, к слову, достаточно узкая. Двум авто, чтобы разъехаться, приходится заезжать на обочину, по которой в это время может идти пешеход.

Кроме того, в населенном пункте функционирует совхоз «Родина», техника от которого, как говорят жители, своими колесами развозит по дороге грязь с полей. Летом на дороге очень пыльно. Пешеходам приходится всем этим дышать.

«Админстрация поселения направляла в КУ ВО „Управление автомобильных дорог Вологодской области“ обращение о рассмотрении возможности обустройства тротуара с асфальтовым покрытием вдоль автодороги регионального значения „Лоста-Харачево-Андреевское“. Но в связи с тем, что данная автодорога не была включены в программу Вологодской области „Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы“, выполнить работы по ее ремонту и обустройству не предоставилось возможным», — пишет в ответе на обращение глава Подлесного поселения Михаил Тютин.

В прошлом году поселение сообщало в администрацию района для рассмотрения на градостроительном совете информацию о том, что жителям Харачево очень нужна нормальная дорога с тротуаром. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Планируется, что в 2020 более миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в Вологодском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 111,5 миллионов рублей в рамках решений Градсовета. Тем не менее, Харачево в списках дорог, которые будут отремонтированы, не попало.