Жители поселка Харачево под Вологдой просят оборудовать тротуар в их населенном пункте

06.03.2020 [Общество]

Жители поселка Харачево Вологодского района обратились к властям с просьбой оборудовать в их населенном пункте тротуар. Каждый день люди, живущие здесь, подвергают себя опасности, передвигаясь либо прямо по дороге навстречу авто, либо по обочине, которая то в лужах, то в снегу. 

«Многие пользуются городским автотранспортом, а ближайщая остановка находится на Московском шоссе. Автодорога, ведущая из Харачево до Московского шоссее, не имеет пешеходной дорожки вооще, взрослым, а особенно детсям, приходится ходить по краю автомобильной дороги, либо по обочине, если позволяют погодные условия. Данная проблема, особенно в зимний период, может спровоцировать ДТП, в котором могут пострадать пешеходы», — пишут жители Харачево в своем обращении, которое было направлено в департамент дорожного хозяйства Вологодской области и администрацию Вологодского района. Они просят возвести пешеходную дорожку с ограждением.

Харачево интенсивно застраивается, в его черте выросла целая Андреевская слобода — по сути, отдельный коттеджный поселок. Машины по автодороге ездят регулярно, она, к слову, достаточно узкая. Двум авто, чтобы разъехаться, приходится заезжать на обочину, по которой в это время может идти пешеход. 

Кроме того, в населенном пункте функционирует совхоз «Родина», техника от которого, как говорят жители, своими колесами развозит по дороге грязь с полей. Летом на дороге очень пыльно. Пешеходам приходится всем этим дышать. 

«Админстрация поселения направляла в КУ ВО „Управление автомобильных дорог Вологодской области“ обращение о рассмотрении возможности обустройства тротуара с асфальтовым покрытием вдоль автодороги регионального значения „Лоста-Харачево-Андреевское“. Но в связи с тем, что данная автодорога не была включены в программу Вологодской области „Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы“, выполнить работы по ее ремонту и обустройству не предоставилось возможным», — пишет в ответе на обращение глава Подлесного поселения Михаил Тютин.

В прошлом году поселение сообщало в администрацию района для рассмотрения на градостроительном совете информацию о том, что жителям Харачево очень нужна нормальная дорога с тротуаром. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Планируется, что в 2020 более миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в Вологодском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 111,5 миллионов рублей в рамках решений Градсовета. Тем не менее, Харачево в списках дорог, которые будут отремонтированы, не попало.

Тэги: дороги, ремонт дорог, безопасность
Фото жителей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом
В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
В Череповце оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в ванне
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
В Череповце полицейские блокировали колонну автомобилей, ехавших с нарушением ПДД
На фейерверк при сожжении Масленицы в Вологде потратили из бюджета 175 тысяч рублей
«За вонючую воду мы платим и переплачиваем»: жители Вологды пожаловались губернатору на качество питьевой воды
В Вологде водитель "Хенде" врезался в автобус и погиб
Избитый сотрудником наркоконтроля череповчанин добился в ЕСПЧ решения о компенсации в 25 тысяч евро
В Вологде подростки напали на пьяного мужчину
06.03.2020 [Общество]

Семья, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, восстановила родительские права в суде

382
0
05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

1940
0
04.03.2020 [Общество]

Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки

4594
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
Жители поселка Харачево под Вологдой просят оборудовать тротуар в их населенном пункте
Две дороги в Устюженском районе планируют передать в федеральную собственность в 2020 году
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

1940
0
06.03.2020 [БлогоVO]

Из Никольского района до Череповца доедут?

239
0
05.03.2020 [Обзор Прессы]

Артём Манчутин: «Мой «Приют старой техники» – это кружок для повзрослевших пацанов»

459
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика