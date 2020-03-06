Выставка цветочных натюрмортов Ирины Кучиновой откроется 8 марта в Вологде

06.03.2020 [Культура]
Выставка цветочных натюрмортов Ирины Кучиновой откроется 8 марта в Вологде

В Международный женский день музей «Мир забытых вещей» приглашает вологжан и гостей города на торжественное открытие выставки «Палитра моей души». В экспозицию войдут натюрморты с изображением ромашек, васильков, клевера, одуванчиков, пионов, сирени и другими весенними и летними цветами. Автор работ — художница Ирина Кучинова.

— Ирина Кучинова живёт и работает в городе Кириши Ленинградской области, но свой жизненный и творческий путь она начала в Вологде, — сообщается на странице Вологодского музея-заповедника  — Здесь мастер окончила художественную школу, затем Губернаторский колледж народных промыслов. Высшее образование Ирина получила в Череповецком государственном университете на специальности «Изобразительное искусство».

Торжественного открытие выставки состоится 8 марта в 12.00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, ул. Ленинградская, 6. Выставка будет работать до 12 апреля.

Возрастных ограничений нет.                                                      

Тэги: выставка, картины
Фото Вологодского музея-заповедника

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом
В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
В Череповце оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в ванне
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
В Череповце полицейские блокировали колонну автомобилей, ехавших с нарушением ПДД
В Вологде умер писатель Владимир Аринин
На фейерверк при сожжении Масленицы в Вологде потратили из бюджета 175 тысяч рублей
«За вонючую воду мы платим и переплачиваем»: жители Вологды пожаловались губернатору на качество питьевой воды
В Вологде водитель "Хенде" врезался в автобус и погиб
Избитый сотрудником наркоконтроля череповчанин добился в ЕСПЧ решения о компенсации в 25 тысяч евро
04.03.2020 [Общество]

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ

4878
1
02.03.2020 [Общество]

На ремонт трассы Чекшино-Тотьма дополнительно выделят 150 млн рублей

1652
2
02.03.2020 [Общество]

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом

8382
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Педагог Диана Минец из Череповца стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель года-2020»
В Череповце пять автомобилей оказались повреждены огнем из-за поджога
Выставка цветочных натюрмортов Ирины Кучиновой откроется 8 марта в Вологде
Заслуженный артист Борис Галкин возглавит жюри фестиваля «Голоса истории» в Вологде
Редкие серые сорокопуты посетились на территории Череповецкого металлургического комбината
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
33-летний череповчанин обвиняется в покушении на убийство брата
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

1844
0
06.03.2020 [БлогоVO]

Из Никольского района до Череповца доедут?

10
0
05.03.2020 [Обзор Прессы]

Артём Манчутин: «Мой «Приют старой техники» – это кружок для повзрослевших пацанов»

418
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика