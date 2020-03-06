Выставка цветочных натюрмортов Ирины Кучиновой откроется 8 марта в Вологде

В Международный женский день музей «Мир забытых вещей» приглашает вологжан и гостей города на торжественное открытие выставки «Палитра моей души». В экспозицию войдут натюрморты с изображением ромашек, васильков, клевера, одуванчиков, пионов, сирени и другими весенними и летними цветами. Автор работ — художница Ирина Кучинова.

— Ирина Кучинова живёт и работает в городе Кириши Ленинградской области, но свой жизненный и творческий путь она начала в Вологде, — сообщается на странице Вологодского музея-заповедника — Здесь мастер окончила художественную школу, затем Губернаторский колледж народных промыслов. Высшее образование Ирина получила в Череповецком государственном университете на специальности «Изобразительное искусство».

Торжественного открытие выставки состоится 8 марта в 12.00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, ул. Ленинградская, 6. Выставка будет работать до 12 апреля.