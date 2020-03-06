Заслуженный артист Борис Галкин возглавит жюри фестиваля «Голоса истории» в Вологде

06.03.2020 [Общество]

В правительстве Вологодской области состоялось заседание оргкомитета по организации и проведению юбилейного ХV-го Международного театрального фестиваля «Голоса истории», который пройдёт в Вологде с 1 по 10 июля этого года.

В рамках заседания был утвержден состав жюри фестиваля: театральный критик, историк театра Нина Шалимова, российский писатель, театральный и кинокритик, публицист, актриса Татьяна Москвина, театровед, критик, эксперт премий «Золотая маска» и "Золотой софит» Алексей  Пасуев, театровед, критик, старший эксперт Центра социокультурных экспертиз Елена Покорская. Возглавит жюри Заслуженный артист Российской Федерации Борис Галкин.

Также сообщается, что в этом году товарный знак «Голоса истории» официально закреплен за АУК ВО «Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина».

— Заявки на участие в фестивале в этом году прислали более 30 театров из России, ближнего и дальнего зарубежья, — сообщает сайт департамента культуры и туризма. — Директором по развитию фестиваля К. А. Кокшеневой были отобраны лучшие спектакли, которые войдут в программу юбилейного XV Международного театрального фестиваля «Голоса истории».

Сейчас ведётся работа над формированием программы фестиваля. Следующее заседание оргкомитета запланировано на апрель этого года.

Тэги: Голоса истории

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