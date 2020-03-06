В Устюжне установят памятник «Ревизору»

06.03.2020 [Общество]

В Устюжне проведут реконструкцию Торговой площади. Проект ремонтных работ в прошлом году выиграл конкурс Минстроя России «Провинциальный Эрмитаж», районный центр получит федеральные деньги на ремонт здания музея и благоустройства прилегающей территории, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Мы уже приступили к вырубке кустарника. Создадим площадку, затем поставим памятник «Ревизору», про которого писал Николай Васильевич Гоголь. Это наша история, и мы хотим её увековечить, — подчеркнул глава Устюженского района Игорь Петров. - Также поставим фонтан, - для Устюжны это новинка; музей под открытым небом, где разместим витражи с коллекциями из нашего музея, и, конечно, организуем зону отдыха. Всё это сделаем уже в этом году».

Исследователи полагают, что именно в Устюжне в начале XIX века произошла история, описанная Николаем Гоголем в пьесе-комедии.

Сумма федерального гранта на реализацию проекта реконструкции составила 40 млн. рублей, однако, по расчётам специалистов, для полного и качественного выполнения работ нужны еще 13,8 млн. На Градостроительном совете в Устюжне было решено, что эти деньги выделят из областного бюджета.

Кроме того, в этом году отремонтируют и благоустроят памятник устюжанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Работы будут проведены в рамках программы «Народный бюджет»  в два этапа: первый — ремонт постамента и фигуры воинов, облицовка постамента, укладка плитки и ремонт ступенек; второй — установка композиции «Письма с фронта».

В тему:

Устюжна: родина гоголевского "Ревизора", музей-усадьба Куприна, фестиваль кузнецов "Железное поле" и творожные ванны

Тэги: благоустройство

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