Череповчанка Маргарита Вершинина завоевала серебро Чемпионата мира по полиатлону

Череповчанка Маргарита Вершинина - серебряный призер Чемпионата мира по полиатлону. Соревнования в дисциплине троеборье с лыжной гонкой проходят с 2 по 6 марта в Рязанской области.

Маргарита Вершинина завоевала серебряную медаль в абсолютном зачете. По сумме трех видов программ; стрельба, сгибание и разгибание рук, а так же лыжная гонка на 5 км. череповчанка набрала 296 очков, уступив два балла представительнице Омска Юлии Рычков. При этом в лыжной гонке Вершинина стала лучшей, преодолев свою дистанцию за 15 мин. 8 секунд.

Кроме того, еще одна череповецкая спортсменка, Валерия Завьялова стала победительницей Первенства России по полиатлону среди юниорок до 23 лет. Череповчанка по сумме четырех видов программы; бег 60 и 1000 метров, стрельба из пневматической винтовки и плавание 100 м. набрала 357 очков, опередив свою ближайшую соперницу на 8 очков.