Двух жителей Бабаевского района осудили за кражу клюквы у односельчанина

05.03.2020 [Происшествия]

В Бабаевском районе суд вынес приговор двум мужчинам, которые украли у односельчанина таз клюквы. Инцидент произошел 11 октября 2019 года в поселке Колошма. 

Судом и следствием было установлено, что в тот день 39-летний и 50-летний мужчины распивали спиртное. Выпивка кончилась, а денег купить еще не было. Тогда один из подсудимых пришел в дом знакомого с предложением купить у него цепь от пилы. Тот отказался, и тогда приятели решили украсть у мужчины клюкву. 

50-летний подсудимый отвлек хозяина дома, сказав, что его вызвали в магазин. Когда тот ушел, 39-летний мужчина вырвал гвоздодером запорное устройство на двери и вошел внутрь, забрал семь килограммов клюквы в пластиковом тазу и скрылся.  На вырученные от продажи ягод деньги собутыльники продолжили застолье. 

Суд назначил 39-летнему мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, а второму фигуранту — в виде года лишения свободы условно.

Тэги: кража, клюква

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