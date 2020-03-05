Двух жителей Бабаевского района осудили за кражу клюквы у односельчанина

В Бабаевском районе суд вынес приговор двум мужчинам, которые украли у односельчанина таз клюквы. Инцидент произошел 11 октября 2019 года в поселке Колошма.

Судом и следствием было установлено, что в тот день 39-летний и 50-летний мужчины распивали спиртное. Выпивка кончилась, а денег купить еще не было. Тогда один из подсудимых пришел в дом знакомого с предложением купить у него цепь от пилы. Тот отказался, и тогда приятели решили украсть у мужчины клюкву.

50-летний подсудимый отвлек хозяина дома, сказав, что его вызвали в магазин. Когда тот ушел, 39-летний мужчина вырвал гвоздодером запорное устройство на двери и вошел внутрь, забрал семь килограммов клюквы в пластиковом тазу и скрылся. На вырученные от продажи ягод деньги собутыльники продолжили застолье.

Суд назначил 39-летнему мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, а второму фигуранту — в виде года лишения свободы условно.