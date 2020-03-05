В детской поликлинике Череповца ввели должность картоноши

В детской поликлинике № 3 Череповца ввели должность картоноши — сотрудника, который занимается тем, что носит медкарты по кабинетам и между зданиями.

«Картоноша — это регистратор или курьер, который собирает медкарты перед днем приема и относит в нужный кабинет. Если карта нужна для иных консультаций, решение о ее выдаче принимает главврач по письменному заявлению пациента или родителя. Затем карту нужно вернуть в поликлинику, так как это документ медорганизации. В ином случае делается выписка из медкарты, тоже по заявлению на главврача. Ее делает лечащий доктор», — пояснила официальному сайту Череповца начальник городского отдела организации медицинской помощи областного департамента здравоохранения Людмила Дубовенко.

О проблеме с медицинскими картами говорили в поликлинике на встрече с родителями. По их словам, после того, как медицинские карты перестали выдавать на руки, у них возникли проблемы с лечением детей, особенно детей с инвалидностью. Такие пациенты нуждаются в постоянном медицинском наблюдении, причем не у одного доктора, а у нескольких и в разных учреждениях.

«Нам необходима медкарта при себе постоянно. А каждую неделю запрашивать карту по заявлению — немыслимо. На 17 марта у нас назначен прием в облбольнице, в конце марта — у другого специалиста. Везде нужна будет карта. Я не могу каждую неделю бегать в поликлинику и писать заявление. Мы часто вызываем скорую, карта необходима. Врачи должны решить, какой препарат вводить. Была бы карта, они бы поняли сразу. В больницу при госпитализации карта необходима. Мы еще и в другие регионы ездим лечиться», — рассказала Александра Беспалова, мама десятилетнего ребенка.

Директор вологодского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Александр Костарев объяснил порядок выдачи медкарт по заявлению:

«Заявление подтверждает, что карту взял пациент и ответственность на нем. Мы не запрещаем выдавать карты. Я недавно получил жалобу. Пациентка пишет, что ее из поликлиники на Беляева отправили на прием к гинекологу, который принимает на Суворова. В регистратуре сказали, что карту доставят туда в день приема. Но когда пациентка пришла к врачу, карты там не оказалось. Ситуация повторилась еще раз. А на Беляева сказали, что и там карты нет. Карта потеряна, а там все обследования за 14 лет!».

В страховой компании отмечают, что необходимо писать заявления и указывать дату возврата.

Значительно проще будет, когда все медкарты станут электронными, уверена Людмила Дубовенко:

«Надеемся, придет время, когда мы введем электронные медкарты. Сейчас нужно хотя бы внутри региона наладить систему электронных карт. Это облегчит жизнь всем. Пока такая карта настроена только в поликлинике № 7. Карту можно увидеть через госуслуги, можно ее скачать себе на флешку».

Электронные карты обещают ввести для всех пациентов к 2024 году.